En el transcurso del pasado fin de semana, el equipo de la categoría Sub13 de Unión estuvo participando de la competencia organizada por el club Atlético Villa Dora de la capital provincial.

Estos fueron los resultados obtenidos:

– Unión 2 vs. Red Star de Rosario 0.

– Unión 2 vs. Diamantino 0.

– Unión 0 vs. Central San Carlos 2.

Por el Triangular derrotó a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 2 sets a 0, cayendo en Cuartos de Final ante San Isidro.



Actividad del Sub16 en Vila

Este sábado, dos equipos aurinegros participaron del Torneo Grand Prix del Clausura organizado por el Club Argentino de Vila. Allí el equipo “A” consiguió el 4to puesto. Los resultados fueron los siguientes.

Libertad A:

– Libertad A 2 vs. Almagro B 0 (25 – 13 y 25 – 12).

– Libertad A 2 vs. Almagro A 0 (18 – 25 y 22 – 25).

– Libertad A 2 vs. Brown SV. 1 (25 – 17, 18 – 25 y 5 – 15).

Libertad B:

– Libertad B 2 vs. Almagro C 0 (25 – 17 y 25 – 10).

– Libertad B 1 vs. Argentino Vila 2 (25 – 19, 8 – 25 y 7 – 15).

Por su parte, las chicas de Libertad también dijeron presente en dicha competencia: jugaron tres partidos en su zona y los resultados fueron los siguientes:

– Libertad 2 vs. El Panal 0.

– Libertad 2 vs. Trebolense 1.

– Libertad 2 vs. Almafuerte «B» de las Rosas 0.

Con estos tres resultados, clasificaron primeras en su zona para disputar el triangular de la Copa de Oro durante el día domingo.

– Libertad 2 vs. Barracas de Armstrong 0.

– Libertad 2 vs. Rowing de Paraná 0.

De esta forma continuaron jugando y cayeron en la Semifinal contra Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Por su parte, tres equipos del club Atlético Unión participaron del Primer Grand Prix del Torneo Clausura de la categoría Sub16 llevado a cabo en el club Argentino de Vila.

Estos fueron los resultados obtenidos por cada uno de ellos.

Union «C»:

– Unión «C» 2 vs. 9 de Julio «B» 0.

– Unión «C» 0 vs. 9 de Julio «B» 2.

Por el Quinto puesto, cayó ante Libertad «B» por 2 sets a 0.

Unión «B»:

– Unión «B» 0 vs. Unión «A» 2.

– Unión «B» 0 vs. Almagro «A» 2.

Por Quinto puesto, derrotó a Almagro «B» por 2 sets a 0.

Unión «A»:

– Unión «A» 2 vs. Unión «B» 0.

– Unión «A» 2 vs. Almagro «A» 1.

En la Final, cayó derrotado ante Brown por 2 sets a 0, finalizando en la segunda posición del Grand Prix.