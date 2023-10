Vóley F – Sub16: Las chicas de Unión y Libertad participaron del Abierto de María Juana

El equipo Sub 16 del vóley femenino de Libertad participó el fin de semana de la Copa «Víctor Piovesan», desarrollada en María Juana. Con el acompañamiento de la familia, las chicas lograron clasificar a la Copa de Oro.

Las aurinegras integraron la Zona A junto a Atlético María Juana, Instituto de Córdoba, San Martín de Progreso y Almafuerte de Las Rosas. Los resultados fueron los siguientes:

– Libertad 2 vs. Almafuerte 0 (25/17 y 30/28).

– Libertad 2 vs. Instituto de Córdoba 1 (20/25, 25/21 y 15/07).

– Libertad 1 vs. San Martín de Progreso 2 (25/19, 24/26 y 8/15).

– Libertad 0 vs. María Juana 2 (14/25 y 13/25).

Con estos resultados clasificó al triangular de Copa de Oro, donde enfrentó Trebolense del Trébol y Atlético Bouquet.

– Libertad 0 vs. Trebolense 2 (11/25 y 17/25).

– Libertad 0 vs. Bouquet 2 (10/25 y 19/25).

La participación de las chicas de Unión

El elenco albiverde también se presentó en el mismo Abierto de María Juana, logrando estos resultados:

– Unión 0 vs. Trebolense 2.

– Unión 0 vs. Tala 2.

– Unión 2 vs. Atenas de Córdoba 0.

Estos resultados lo clasificaron para disputar triangular de Copa de Oro, cuyos resultados fueron:

– Unión 2 vs. María Juana 0.

– Unión 0 vs. 2 Atenas de Córdoba «A».