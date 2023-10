Federal A – F35: Unión ya tiene terna para el partido en Villa Ramallo

De cara a lo que será el anteúltimo partido del presente campeonato, el fondo de la tabla de posiciones de la Zona C está al rojo vivo, con seis puntos en juego y cuatro equipos peleando por evitar ocupar el último puesto ya que dicha posición establece la pérdida de categoría.

En este lote de elencos complicados, Unión asoma mejor parado ya que con 34 puntos, está por sobre otros dos planteles: Gimnasia CdU (33 puntos) y Defensores de Villa Ramallo (32 puntos).

Precisamente, el albiverde este domingo visitará al colista, con la intención de no perder. Las matemáticas son claras para los de nuestra ciudad: si gana, salva la categoría; el empate permite sostener la distancia y obliga a Ramallo a ganar en la última fecha y una derrota lo puede arrastrar al fondo de la tabla.

En la última fecha, Unión será local del cuarto equipo involucrado en esta problemática situación: Defensores de Pronunciamiento (37 puntos) que aún no está salvado pero está muy cerca de lograrlo incluso en este próximo fin de semana. Esto daría la posibilidad de llegar a Sunchales relajado y sin presión…

Si bien los partidos están programados para el domingo, no habrá enfrentamientos en simultáneo ya que se inician en horarios diferentes, con la siguiente programación:

– 15.30: El Linqueño vs. Gimnasia y Esgrima CdU.

– 16.00: Defensores de Belgrano vs. Unión (Juan Ignacio Nebbietti de Río Colorado; Leopoldo Gorosito, Emiliano Bustos y Matías Bilione Carpio).

– 16.30: Deportivo Pronunciamiento vs. Douglas Haig.

– 18.00: Sportivo Las Parejas vs. Independiente Chivilcoy.