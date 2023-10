Regional Amateur: Libertad, con Fixture confirmado

El Torneo Regional Amateur tiene todo listo para su nueva temporada. En esta ocasión serán 376 los clubes que participen por el sueño del ascenso al Torneo Federal A, siendo el mayor número de participantes de la historia de la categoría.

En representación de la Liga Rafaelina estarán Sportivo Ben Hur, Sportivo Norte, Peñarol, Ferrocarril del Estado y Libertad de Sunchales. Estos cinco equipos intentarán cumplir el sueño que logró 9 de Julio la campaña anterior.

Recientemente, se definieron los rivales de cada uno de los equipos y sus respectivos fixtures en la Región Litoral Sur.

Ferro y Libertad ocuparán la Zona 9 y tendrán como rivales a Atlético San Jorge y San Martín Pellegrini. Los representantes liguistas debutarán jugando entre sí en el Estadio “Dr. Plácido Tita”.

Fecha 1:

– Libertad vs. Ferro.

Fecha 2:

– San Martín vs. Libertad.

– Ferro vs. At. San Jorge.

Fecha 3:

– Libertad vs. San Jorge.

– San Martín vs. Ferro.

Fecha 4:

– Ferro vs. Libertad.

Fecha 5:

– Libertad vs. San Martín.

– San Jorge vs. Ferro.

Fecha 6:

– San Jorge vs. Libertad.

– Ferro vs. San Martín.