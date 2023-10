Básquet – Provincial U18: Libertad se metió en el Cuadrangular Final

Este fin de semana, en Cañada de Gómez, los Tigres tuvieron un tremendo nivel para meterse entre los mejores cuatro equipos de la provincia. Con tres triunfos, finalizaron primeros en uno de los Cuadrangulares de Semifinales.

Zona B, estadio Florencio Varini de Cañada de Gómez

– Atenas de Venado Tuerto 56 vs. Náutico Rosario 42.

– Sport Club Cañadense 60 vs. Libertad de Sunchales 70.

– Libertad 65 vs. Atenas 49.

– Náutico 50 vs. Sport 56.

– Náutico 40 vs. Libertad 63.

– Sport 60 vs. Atenas 68.

Posiciones:

– Libertad: 6 puntos.

– Atenas: 5 puntos.

– Sport: 4 puntos.

– Náutico: 3 puntos.