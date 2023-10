Federal A – F36: Unión con horario definido para el partido decisivo

El Bicho Verde tiene por delante el último partido de la temporada y es nada menos que el que le puede asegurar su permanencia en la categoría. Hasta aquí han pasado muchas cosas, situaciones que con seguridad, con un poco más de fortuna, hubieran derivado en una situación diferente pero es lo que hay.

De nada sirve pensar en aquellos puntos perdidos sobre el final de los partidos o fallos arbitrales que pudieron haber valido la tan ansiada tranquilidad. A lo largo de prácticamente toda la temporada, el Bicho siempre hizo las cosas como para depender de si mismo y llega a este contexto en la misma situación. Incluso en varios tramos, se encontró peleando por la clasificación y si el tramo final no hubiera sido tan flojo, seguiría con chances.

La matemática, para Unión es simple: si gana, estará el próximo año otra vez en el Federal A. Si empata o pierde, deberá sacar cuentas pero también puede llegar al mismo objetivo.

El rival, Deportivo Pronunciamiento, logró sostener la categoría en la fecha anterior con un contundente triunfo por 4 a 0 sobre el puntero Douglas Haig. Esto significa que llegará al «Estadio de la Avenida» sin presiones, lo cual puede ser bueno al no tener la urgencia de sumar pero también, puede soltarlo sabiendo que ya está el trabajo hecho.

Por decisión del Consejo Federal, todos los partidos se jugarán el domingo 29 a partir de la hora 17. Será un domingo «a dos canchas» ya que si Gimnasia cae de local ante Sportivo Las Parejas (que debe ganar para no comprometer el último puesto de la clasificación), no importará el resultado de Unión ya que los entrerrianos no podrán alcanzarlos.