LRF Inferiores – Copa de Oro F2: Actividad para los peques de la ciudad

En la continuidad de la Liga Rafaelina de Fútbol, los equipos de nuestra ciudad disputaron la Segunda Fecha de la Copa de Oro. Libertad se midió con Peñarol y Unión con Atlético Rafaela.

Escuelita

Categoría 2017/18

– Unión 1 (Ruffini) vs. Atlético 1. Tercer tiempo: Unión 2 (Santagostino y Ruffini) vs. Atlético 4.

– Libertad 1 vs. Peñarol 2 (Matías Marengo).

Categoría 2016

– Unión 0 vs. Atlético 0. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 0.

– Libertad 0 vs. Peñarol 2.

Categoría 2015

– Unión 2 (Kihn y Albertinazzi) vs. Atlético 1. Tercer tiempo: Unión 1 (García) vs. Atlético 2.

– Libertad 1 (Sebastián Loro) vs. Peñarol 0.

Categoría 2014

– Unión 1 (Tornavacio) vs. Atlético 0. Tercer tiempo: Unión 3 (Farías, Llull y Tornavacio) vs. Atlético 0.

– Libertad 4 (Juan Peralta x3 y Milo Berardi) vs. Peñarol 0.

Categoría 2013

– Unión 2 (Elizalde y Bertone) vs. Atlético 3. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 1.

– Libertad 2 (Bastián Quiroga y Joel Ficetto) vs. Peñarol 2.

Categoría 2012

– Unión 1 (Hass) vs. Atlético 3. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 2.

– Libertad 0 vs. Peñarol 0.

Categoría 2011

– Unión 0 vs. Atlético 2. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Atlético 2.

– Libertad 4 (Romeo Vargas, Santiago Rojas, Valentino Neifert y Benjamín Detler) vs. Peñarol 0.

Inferiores

Prenovena:

– Peñarol 1 vs. Libertad 0.

Novena:

– Peñarol 1 vs. Libertad 0.

Octava:

– Peñarol 1 vs. Libertad 0.

Séptima:

– Peñarol 0 vs. Libertad 3 (en contra, Catriel De los Santos y Luigi Damiani).

Sexta:

– Peñarol 1 vs. Libertad 0.

Quinta:

– Peñarol 1 vs. Libertad 0.