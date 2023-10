Rendiciones provinciales: Bolatti defendió su paso por la Intendencia

Tras la denuncia difundida por cinco de los seis ediles sobre la mala rendición de fondos provinciales, el ex Intendente Ezequiel Bolatti defendió su paso por la gestión. Mediante una nota remitida a la Presidencia del Concejo, expresó su postura e incluso también exigió una aclaración ante la comunidad respecto de sus actuaciones.

Cabe recordar que Bolatti ya se había puesto a disposición del Concejo, visitándolos de manera espontánea sin que fuera requerida su presencia y explicando detalles de las rendiciones y alcances de los expedientes en los cuales se lo mencionaba (son dos, uno de la gestión anterior a la suya).

La nota enviada por Bolatti

Por este medio llego a usted y a los concejales que hicieron la denuncia penal contra el actual Intendente y contra mi persona, para que en el término perentorio de 72 horas hagan los descargos pertinentes ante la comunidad respecto a mi situación en el caso. De lo contrario me veré obligado a iniciar demanda contra cada uno de ustedes por difamación, calumnias e injurias.

Justifico mi postura copiando la parte del informe de Fiscalía de Estado en la que, de todos los comprobantes que ustedes reclaman al actual Intendente sólo uno se corresponde a las fechas en que he actuado y ese comprobante ya ha sido justificado oportunamente ante las autoridades pertinentes.

Como podrán observar, y tal como se los he comentado en la reunión que mantuvimos el pasado 24 de abril, toda la documentación correspondiente a mis acciones durante la gestión que he comenzado el 10 de diciembre de 2011 y culminé el 10 de diciembre de 2015, ha sido minuciosamente presentada ante las autoridades del momento, siendo tan así que mi gestión fue la primera y única que recibió dos auditorías externas, realizadas por entes independientes (UNR y UCSF) y en las cuales se verificó la absoluta transparencia de todos mis actos de gobierno.

Quiero resaltar que, siendo uno de los documentos mencionados en el informe de Fiscalía de fecha 3/2010, no se haya incluido en la denuncia al Intendente de ese momento, por lo que se evidencia una clara intencionalidad política de su parte.

Como lo hice siempre, dando la cara y ofreciendo toda la información que se me solicitó en cada una de las oportunidades que cualquier concejal o vecino lo ha requerido, vuelvo a reiterar mi disposición para subsanar cualquier duda que ese cuerpo tenga respecto de la información reclamada.

Más allá de eso y tal como lo he expresado en el primer párrafo, reitero el pedido de aclaración y de deslindar mis responsabilidades por parte de usted y de los miembros de ese cuerpo.

Al aguardo de una pronta respuesta, saludo atentamente.-

Ezequiel Bolatti.

Intendente mandato cumplido 2011-2015.