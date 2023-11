Vóley F – Sub18: actividad para las chicas de Unión y Libertad

En las instalaciones del club Atlético 9 de Julio, el pasado sábado se desarrolló el tercer y último Torneo Grand Prix de Clausura 2023 de la categoría Sub 18. El mismo contó con la presencia de un equipo de Libertad y dos de Unión, logrando los siguientes resultados:

– Libertad 2 vs. Almagro «B» 0.

– Libertad 2 vs. Sportivo Santa Clara 0.

– Libertad 0 vs. Unión 2.

– Libertad 0 vs. Brown de San Vicente 2.

De esta forma, terminaron en el cuarto lugar de la competencia y clasificando al Top 4 de la categoría en la Copa de Oro.

Unión A

– Unión A 2 vs. Almagro B 0.

– Unión A 2 vs. Libertad 0.

Final:

– Unión 0 vs. Almagro A 2.

Unión B:

– Unión 2 vs. 0 de Julio C 0.

– Unión 2 vs. Atlético B 0.

Octavo puesto

– Unión 2 vs. 9 de Julio B 0.