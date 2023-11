LRF Copa de Oro – F3: Actividad de Libertad y Unión

Por la Tercera Fecha de la Copa de Oro de Liga Rafaelina, los pequeños de Libertad recibieron a Ben Hur, mientras que Unión se midió con Peñarol.

Escuelita

Categoría 2017/18

– Unión 2 (Velázquez y Pautasso) vs. Peñarol 2. Tercer tiempo: Unión 4 (Simón x2 y Pautasso x2) vs. Peñarol 2.

– Libertad 2 (Ignacio Labarta y Genaro Demaría) vs. Ben Hur 2.

Categoría 2016

– Unión 2 (Martínez y Sarco) vs. Peñarol 1. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 0.

– Libertad 0 vs. Ben Hur 1.

Categoría 2015

– Unión 1 (García) vs. Peñarol 0. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 1.

– Libertad 0 vs. Ben Hur 0.

Categoría 2014

– Unión 0 vs. Peñarol 1. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 0.

– Libertad 4 (Benito Girard, Emiliano Bonvín, Milo Reynoso y Milo Berardi) vs. Ben Hur 0.

Categoría 2013

– Unión 1 (Boriglio) vs. Peñarol 1. Tercer tiempo: Unión 0 vs. Peñarol 0.

– Libertad 0 vs. Ben Hur 0.

Categoría 2012

– Unión 3 (Peña, Campos y Re) vs. Peñarol 1. Tercer tiempo: Unión 1 (Nicola) vs. Peñarol 0.

– Libertad 1 (Moreyra) vs. Ben Hur 0.

Categoría 2011

– Unión 0 vs. Peñarol 0. Tercer tiempo: Unión 1 (Italiano) vs. Peñarol 0.

– Libertad 4 (Benjamín Detler x2 y Santino Espinosa x2) vs. Ben Hur 1.

Inferiores

Prenovena:

– Ben Hur 1 vs. Libertad 1 (Luciano Cuenca).

Novena:

– Ben Hur 2 vs. Libertad 1 (Ethan Domínguez).

Octava:

– Ben Hur 1 vs. Libertad 3 (Miqueas Colombo y Martín Detler x2).

Séptima:

– Ben Hur 0 vs. Libertad 5 (Nahuel Gudiño x2, Tobías Espíndola x2 y Catriel de Los Santos).

Sexta:

– Ben Hur 4 vs. Libertad 3 (Agustín Monetti, Mirko Avenatti y Bautista Beccaria).

Quinta:

– Ben Hur 2 vs. Libertad 0.