LRF F: Libertad superó a Deportivo Susana

La Primera División de fútbol femenino de Libertad superó en la noche del pasado martes al Deportivo Susana por dos a cero. Los goles aurinegros fueron convertidos por Agostina Casares y Dianara Onisiv. Además, este viernes, Libertad será anfitrión de una nueva fecha de disputa en el predio de Falucho y Maretto.

Programación:

– Primer partido Sub 16 a las 20 horas: Atlético Rafaela vs. Libertad (2 tiempos de 30 minutos).

– Segundo partido Sub 16 a las 21.15 horas: Argentino de Humberto vs. Deportivo Susana (2 tiempos de 30 minutos).

– Tercer partido Sub 12 a las 22.30 horas: Final Campeón Absoluto – Atlético Rafaela vs. 9 de Julio (2 tiempos de 20 minutos).