Vóley: Actividad para las Sub16 y el Masculino albiverde

El club Atlético Unión informó acerca de la participación que tuvieron sus representativos Sub16 femenino en el Grand Prix y también lo referente a la Primera y Reserva del Masculino, obteniendo muy buenos resultados.

Grand Prix Sub16

Unión A:

– Unión A 2 vs. Almagro B 0.

– Unión A 2 vs. Brown 1.

Final:

– Unión A 2 vs. Unión B 0.

Unión B:

– Unión B 2 vs. Unión C 0.

– Unión B 2 vs. Almagro 1.

Final:

– Unión 0 vs. Unión A 2.

Unión C:

– Unión C 0 vs. Almagro A 2.

– Unión C 0 vs. Unión B 2.

Quinto Puesto:

– Unión C 0 vs. Almagro B 2.

Voley masculino

El pasado domingo, se jugó el último Grand Prix de reserva en el cual Unión salió campeón y de esta forma se aseguró ser local para la definición del Clausura en el Top 4, instancia en la cual se encontrarán los cuatro mejores posicionados de la tabla.

Por su parte, el equipo de Primera División recibió a 9 de Julio por la Última Fecha, cayendo por 3-2. De esta manera se concluyó el año en lo más alto de la tabla general y siendo locales para le definición del Clausura en el Top 4, donde están los mejores posicionados de la tabla.