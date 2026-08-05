Adolescentes toman auto, despistan y son atendidos por emergencias

En la jornada de ayer, en horas de la noche, se conoció que luego de una situación familiar, dos adolescentes de 15 y 16 años de la localidad de Ataliva, sufrieron un despiste en la Ruta Provincial 62 luego de tomar un auto sin autorización. Ambos fueron hallados en la Ruta 34 y trasladados al hospital «Almícar Gorosito» por el Servicio 107.

Tras tomar conocimiento de la situación, los uniformados atalivenses desplegaron un patrullaje sobre la Ruta Provincial 62, avanzando hacia el este y así pudieron dar con el vehículo, un Renault 9, dentro de una cuneta de las inmediaciones. En el sitio, una mujer confirmó que su hijo de 15 años y la pareja de este, de 16 años, habían sacado el vehículo de su esposo sin consentimiento.

Una unidad del Servicio de Emergencias 107 acudió al lugar para asistir a los menores y derivarlos al hospital local para su evaluación física. En tanto, el propietario del rodado manifestó su decisión de no radicar una denuncia penal.