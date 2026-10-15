Golf: Los Timboes recibió la Copa Federación

Con la organización de Los Timboes, Campo de Golf, se desarrolló la Copa Federación 2026. Se trata de una de las competencias que forman parte del calendario oficial de la Federación de Golf del Sur del Litoral. El certamen se disputó bajo la modalidad de Medal Play a 18 hoyos, con categorías establecidas por hándicap:

Caballeros (0 a 9,9)

1º Gustavo Gallardo (68).

Caballeros (10 a 16,9)

1º Pablo Sueldo (65).

2º Oscar Galván (72).

3º Pablo Carabelli (75).

Caballeros (17 a 24,9)

1º José Williner (68).

2º Walter Gallina (70).

3º Jorge Ocampo (72).

Caballeros (25 a 54)

1º Daniel Dechiara (67).

2º Adrián Gallani (67).

3º Juan Possetto (71).

Caballeros (Invitados)

1º José Funes (77).