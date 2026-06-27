LRF – F13: Derrota aurinegra ante el líder

(Por: Prensa Libertad) – El plantel mayor de fútbol tenía una buena chance para acercarse a la cima del Torneo Apertura de la LRF. Pero anoche no pudo el puntero y se despidió de la pelea.

Cayó 2 a 1 ante Sp. Ben Hur por la 14ta fecha. Facundo Jofré (62′) y Diego López (87′) marcaron para el «Lobo».

Marcos Quiroga -penal- anotó para el «Cañonero» promediando el complemento.

De este modo, los conducidos por Roldán tropezaron después de tres victorias y quedaron a 11 puntos de la «BH», ya sin opciones matemáticas. En Reserva fue derrota 5 a 0.