LRF Senior – F3: Vuelve la actividad oficial

Con la participación de tres representantes de nuestra ciudad, en la noche de hoy viernes, en Rafaela se disputará la Tercera Fecha del Torneo Final de Fútbol Senior de la Liga Rafaelina.

La acción tendrá lugar para la Zona 1, en barrio Barranquitas, donde en la cancha de Sportivo Norte, se jugarán los partidos con este cronograma:

21.00: Sunchales Cicles Club vs. Unión de Sunchales.

22.15: Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad de Sunchales.

En tanto, por la Zona 2, la actividad tendrá lugar en el predio del Autódromo de Rafaela. Desde las 21 jugarán Atlético de Rafaela y Bochazo de San Vicente, y a las 22.15 se medirán Deportivo Bella Italia y Deportivo Susana.

Así fue la F2

Mientras tanto, es válido repasar cómo culminó la Segunda Fecha de este certamen, realizada días atrás en las instalaciones del Cicles Club.

Unión 1 vs. Sportivo Norte 1.

Cicles Club 2 vs. Libertad 2 (Bertero y Pueyo).

Resultados señor en Susana: