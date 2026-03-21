A 104 años del nacimiento de Pilar Monserrat

Pilar Monserrat en la entrega de distinciones a ciudadanos destacados del siglo XX, 3 de noviembre de 1999 (Museo y Archivo Histórico Municipal).

Nació en Sunchales, Santa Fe el 21 de marzo de 1922 y falleció en la misma ciudad el 30 de mayo de 2004. Profesora Superior de Bellas Artes egresada de la escuela Superior de Bellas Artes de Rosario y Profesora Superior en Escultura egresada de la Universidad Nacional del Litoral.

Ejerció la docencia. Integró jurados y tribunales de calificación docente. Ocupó el cargo de Presidenta del Centro de Estudios de la Lengua de Sunchales.

A lo largo de los años, se la reconoció y homenajeó de distintas maneras, integrando sus obras al patrimonio sunchalense y permitiendo que la comunidad siga resguardando su legado, aún con algunos homenajes pendientes, tal el caso de la alegoría que por Ordenanza, en 2004 se pensó en construir sobre avenida Belgrano, en lo que fuera su domicilio.