A 11 años del ascenso de Unión al Federal A

Durante muchos años, pensar en el fútbol de Unión de cada fin de semana, representaba pensar en equipos del Federal A pero claro, para que eso fuera una situación «normal» tuvo que tener un punto de inicio.

Fue el ascenso logrado por aquel elenco albiverde en la temporada 2015, superando en la serie definitoria a Juventud de Pergamino.

El primer cotejo se disputó el 9 de febrero en la provincia de Buenos Aires, en donde el Bicho Verde se impuso por la mínima a través de un gol de Rubén Tarasco. Así, dejaba todo encaminado para buscar el ansiado ascenso.

El partido de vuelta, se jugó seis días más tarde, en el estadio «De la Avenida» y el local pudo regalarle a su gente una noche épica al igualar en uno y lograr así su objetivo, de la mano de Adrián Tosetto.