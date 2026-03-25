A 123 años del nacimiento de Mario Vecchioli

Mario Manlio Renato Federico Vecchioli, nació el 25 de marzo de 1903 en nuestra ciudad, transformándose con el paso de los años en uno de los poetas más destacados de nuestra provincia.

Escribió fundamentalmente poesía, aunque también publicó cuentos y novelas de folletín en diversos periódicos. Uno de los temas recurrentes en su obra es la inmigración, especialmente la piamontesa en la región del Litoral. Está considerado uno de los poetas más importantes de Rafaela, ciudad santafesina en la que vivió la mayor parte de su vida.

Fue el tercero de los ocho hijos de Antonio Vecchioli y María Lecomt, un matrimonio de inmigrantes: él era italiano, de la comuna de Camerano, ella, una francesa de Lille. Vivió sus primeros años en Vila, donde empezó la escuela primaria. En 1913, el padre decidió llevar a Mario y a su hermano Nolfo (dos años menor) a Italia e internarlos pupilos en el Collegio-Convitto Campana, una prestigiosa institución en la ciudad de Osimo. Sólo en una oportunidad viajaron sus padres para visitarlos.

A los 13 años, Vecchioli comenzó a escribir novelas de aventuras en italiano en sus cuadernos escolares. Algunas de ellas son «Il terrore del deserto», «La iena del Sahara», «Le tigri della Sonda». Él mismo ilustraba las tapas y ordenaba el índice con letra de trazos caligráficos.

Vecchioli obtuvo sus primeros logros en juegos florales y certámenes literarios regionales, nacionales y panamericanos; en algunos casos recibió el primer y segundo premio por haber participado con dos obras y distintos seudónimos. En 1977 recibió el Premio a la Labor Literaria, la distinción más importante que otorga la Asociación Santafesina de Escritores y, por El sueño casi imposible, el premio José Pedroni, adjudicado por la Dirección General de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Actualmente, cada año se lleva adelante un Concurso Literario con su nombre, el cual este 2026 tendrá la edición número 43, siendo ésta una forma de homenaje y permanencia de su figura.