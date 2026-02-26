A 19 años del Hermanamiento con Arrasate Mondragón

Visita a Arrasate de una delegación de Sunchales (2016).

Con varios puntos en común, fundamentados en el cooperativismo, bajo el mandato de Gonzalo Toselli, Sunchales emprendió allá por el 2007 su tercer Hermanamiento (Ordenanza Nº 1748/2007). En este caso, centrado en Arrasate, Mondragón, ciudad similar en cuanto a habitantes y con una fuerte vocación por la economía social.

Para Arrasate, fue aún más significativo puesto que se transformó en «el primer Hermano en 750 años». Esto representa la expectativa que se generó y que se pensó que derivaría en un ida y vuelta de propuestas culturales, sociales, educativas y de estrechamiento constante de lazos. La realidad marcó otra cosa, con limitaciones económicas de este lado y una Pandemia que también hizo lo suyo. Hoy en día, las posibilidades tecnológicas existentes y un contexto más favorable, seguramente puedan comenzar a impulsar nuevamente aquel interés.

En 2012 se «renovaron los lazos», con la visita del propio Toselli a la ciudad europea. No obstante, con el paso de los años, todo volvió a quedar como antes.

A la villa de Mondragón le ha nacido una ‘hermana’ cuando está a punto de cumplir 750 años. La joven ciudad argentina de Sunchales, con apenas 130 años de historia a sus espaldas, es desde ayer la ‘hermana menor’ de la villa guipuzcoana fundada en 1260 por el rey castellano Alfonso X El Sabio. En prueba de la dilatada trayectoria histórica de Mondragón, el alcalde Ignacio Lakunza, obsequió a su homólogo sunchalense Gonzalo Toselli con una réplica a tamaño natural de la Carta Puebla firmada por dicho monarca. El intercambio de regalos, con un artístico juego para beber mate, precedió a la firma del acuerdo de hermanamiento. DV