A 19 años del inicio de FM «Nuevo Mundo»

Ari Paluch, en los estudios de FM Nuevo Mundo (Archivo – 2010).

Con una propuesta que buscó ser diferente desde el inicio mismo, con un estilo musical propio y la oportunidad de incorporar contenido de calidad en diversos segmentos horarios, FM Nuevo mundo comienza a transitar «el camino hacia sus dos décadas».

Detrás de todo emerge la figura de Fernando Robledo, el emblemático relator sunchalense que fue premiad regional y nacionalmente por su labor basquetbolística.

Además, a lo largo de estos años, la emisora pudo vivir momentos únicos, tal el caso de la presencia del inigualable «Cacho» Fontana o -tal como lo testimonia la imagen que acompaña esta nota- la emisión en vivo del programa de Ari Paluch.

Hoy sin el básquet pero con el legado musical que la carecteriza, «esta estación de radio propone una selección musical basada en clásicos de los años 70 en adelante, nacionales e internacionales, rock, anglo y pop. Los éxitos que hicieron historia llegando hasta la música de hoy».