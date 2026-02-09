A 21 años de la creación del Rotary Sunchales

«Dar de sí antes de pensar en sí», la premisa que distingue al Rotary sigue presente en esta segunda etapa que en nuestra ciudad ya acumula 21 años.

Actualmente, el Rotary sunchalense atraviesa un momento de reconversión. Tiene por detrás espacios y momentos ya instalados en la comunidad, varios de los cuales son ampliamente esperados. En este sentido, se puede mencionar el Encuentro Anual Solidario así como también el Remate Solidario. No obstante, más allá de estas acciones características, también hay otras que a lo largo de cada año van realizándose.

La puesta en marcha de la rueda rotaria es una constante por ejemplo en reconocimientos hacia alumnos de establecimientos educativos en cada cierre de ciclo lectivo, así como la presencia constante a través de la plazoleta «Aldo Tessio», en el ingreso principal de nuestra ciudad.