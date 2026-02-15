A 24 años de la creación del Taller «Alfa Centauro»

Desde siempre, nos hemos sentidos atraídos por el cielo. El espacio y su inmensidad fue un imán de manera constante y en nuestra ciudad, marcó el punto de origen del «Taller de Observaciones Astronómicas Alfa Centauro».
Hace una década y media, este grupo de entusiastas le dio forma a la propuesta que creció y se transformó en charlas, visitas a escuelas, jornadas de observaciones y múltiples participaciones en eventos nacionales e internacionales.
Además, en el último tiempo, incorporaron la práctica de cohetería, como otra manera de sumarse y participar de este tipo de actividades que tanto entusiasman.