A 29 años del Hogar de Ancianos «Otoño Feliz»

La Casa del Abuelo está pronta a llegar a las tres décadas de funcionamiento. Enclavada en barrio Moreno, sigue siendo un espacio de referencia para la tercera edad.

Inicialmente pensada como un lugar en el cual ofrecer respuestas y contención para adultos mayores, fue ganándose el reconocimiento de la comunidad toda al participar activamente de actividades sociales diversas.

La contención que de manera diaria se ofrece se complementa con la tarea de los profesionales que asisten y con los colaboradores que se suman desde la Comisión que acompaña y guía el recorrido.