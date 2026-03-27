A 4 años de la puesta en marcha del Espacio de Diálogo Interreligioso

Foto: espaciodedialogointerreligioso.org

Surgido como una propuesta que lo ubica entre los pocos espacios de su tipo, en Ciudad Verde se erige con una particular estructura el Espacio de Diálogo Interreligioso.

Desde su concepción, la apertura hacia los diferentes credos fue su característica principal, estableciéndolo como un ámbito en el cual se fueron dando cita referentes de múltiples creencias, permitiendo el acercamiento y la participación de no solamente los sunchalenses sino de habitantes de una amplia región.

Las actividades son prácticamente continuas y a las propuestas ya establecidas, como ser la de cada último jueves de mes, se le van sumando otras que acentúan la importancia de tener un espacio de estas características.