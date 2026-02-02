A 45 años de la creación del Museo «Basilio María Donato»

Museo y Archivo Histórico Municipal «Basilio María Donato» (Foto: Diego Rosso).

Con el empuje y decisión de un grupo de vecinos, en los primeros meses del año 1980 empezaron las reuniones organizativas para luego, en 1981, reflejar todo en la Ordenanza Nº 304, mediante la cual se formalizó la creación del Museo.

Pasaron más de dos décadas para luego, en el año 2002, recibir a través de la Ordenanza Nº 1433/2002 la denominación de «Basilio María Donato», en reconocimiento a este sunchalense que tanto hiciera por nuestra historia local.

Como reflejo de su compromiso, la comunidad fue dándole forma a este espacio de resguardo de nuestra memoria, cediendo cientos de elementos y objetos que estaban en permanente exhibición. Con el paso del tiempo, todo fue cambiando y en la última década, tras la pandemia ya todo definitivamente fue distinto. En el pasado quedaron aquellas salas abarrotadas de pequeñas historias, ya que durante varios años dicho inmueble permaneció cerrado, trasladándose todo a la casa de Don Carlos Steigleder, en donde las muestras de arte (no de artistas locales) ganaron protagonismo.

Pasada esa etapa, hoy en día si bien el Museo se encuentra abierto y se puede recorrer, no hay prácticamente objetos en exhibición. Se está trabajando en el montaje de una muestra alusiva a los 140 años de la ciudad y el sistema indica que previo a una visita se puede avisar para que se preparen ciertos elementos, lo que hace que quien asista de manera espontánea se encontrará con las paredes vacías y cajas llenas en el depósito.