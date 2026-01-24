A 45 años del primer incendio de Facca

Foto: Facebook Bomberos Voluntarios de Sunchales.

Existen momentos que marcan a fuego la vida de una comunidad. Las situaciones complejas, desastrosas, que ponen a prueba el temple de la ciudadanía forma parte de éstos.

El primero de los incendios que tuvo la por entonces Fábrica Argentina de Cartón Corrugado y Afines -Facca- en barrio Moreno, así lo fue. La magnitud del siniestro fue tal que repercutió en múltiples espacios y producto del contexto comunicativo de aquel entonces, principios de la década del `80, no trascendió como podría hacerlo hoy en día con la explosión de las redes sociales.

Las extensas jornadas de acción de parte de los Bomberos de una amplia región, estuvieron marcadas por la tensión y la necesidad de doblegar esas llamas que consumieron de manera íntegra la fábrica, una de las más prósperas de la ciudad.

Juan Rastelli era uno de los Bomberos Voluntarios que participó en dicho siniestro y aquí revive detalles del mismo en una entrevista realizada en el programa «Buen día Sábado», cuando se cumplieron cuatro décadas de dicho siniestro, relatando cómo debieron enfrentarlo a pesar de tener muy pocas herramientas disponibles para combatirlo.