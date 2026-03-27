A 48 años del Ispi N° 4003 «San José»

Luego de la desaparición de los Magisterios Normales la oferta de maestros para la enseñanza comenzó a decrecer hasta niveles alarmantes, de allí que se convirtiera en una preocupación del gobierno provincial, estimular la creación de Profesorados de Nivel Primario, anexos a escuelas primarias que pudieran utilizarse como Departamento de Aplicación.

Ese fue el punto de inflexión para que, en el año 1978, el Gobierno de la Provincia impulsara la apertura de cuatro Profesorados en el territorio santafesino, siendo Sunchales una de las ciudades elegidas para recibir una de estas entidades.

A partir de allí, se inició la formación profesional docente en cuyas aulas se fueron preparando los educadores que luego se repartirían entre todas las escuelas.

Además, en el año 1985 se habilitó a este establecimiento la posibilidad de cursar la carrera de Técnico Superior en Administración de Empresas y luego, en 2004 se hizo lo propio con el Profesorado de Nivel Inicial para, dos años más tarde, convertirse en la Tecnicatura en Administración y Gestión Empresaria.

Así se le dio forma a una variedad de terminalidades que conformaron un abanico de carreras que son hoy una excelente oportunidad para quienes no se alejan de la ciudad, teniendo una salida laboral de rápida inserción.