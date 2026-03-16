A 56 años de la creación del Jardín «San Carlos»

Presente en barrio Moreno desde el 16 de marzo de 1970, el Jardín «San Carlos» celebra hoy 56 años de historia.

Resulta imposible disociarlo de la figura de Lina Musso de Balangero, quien se constituyó en docente y fue a la vez Directora Titular de este emprendimiento que luego se extendería a otros dos barrios de la ciudad: 9 de Julio (en el año1971) y Colón (en marzo de 1989).

La realidad indica que hoy sostienen solamente dos espacios, luego de una reorganización necesaria para lograr eficientizar las erogaciones.

En un primer momento, desde el Servicio de Educación Privada se le asignó el número 213, para luego pasar a ser 1213.