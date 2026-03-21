A 7 años de la escuela Nº 709 «Cecilia Grierson»

Con algunos meses ya instalada en su nuevo espacio y con la flamante elección de «Cecilia Grierson» como denominación, la escuela Secundaria Nº 709 celebra hoy sus siete años de vida.

Creada durante la gestión de Gonzalo Toselli, de manera casi sorpresiva para muchos, representó la puesta en marcha de un establecimiento de nivel secundario luego de varias décadas. De esta forma, la ciudad sumaba una opción distinta para desarrollar educativamente a sus jóvenes.

Los inicios fueron complejos, con la búsqueda contra reloj de un inmueble que albergara por entonces a un solo curso y dependencias mínimas pero con un horizonte futuro de más exigencia. Las instalaciones del Liceo Municipal surgieron como adecuadas para resolver la cuestión y en dicho sitio se comenzó con el día a día, luego de recorrer barrios para captar a jóvenes que permanecían fuera del sistema educativo.

Las dificultades se fueron sumando y la necesidad de un espacio propio se hizo imperante, surgiendo esta posibilidad de traslado a calle Mitri, donde actualmente funciona.