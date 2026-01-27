A 72 años de la creación de la escuela «Juan B.V. Mitri»

Con una matrícula inicial de 38 alumnos, la escuela comenzó a partir del arribo a la ciudad del plan que allá por 1954 era promovido por la Fundación «Eva Perón», recibiendo en aquel momento el número 388.

Pasó el tiempo y luego se denominó Nº 6388, ya bajo responsabilidad de la provincia. Finalmente, en el año 1981 se le otorgó la denominación definitiva de «Juan Bautista Vicente Mitri».

De esta manera, se plegó a la calle que la recibe en la parte delantera y además, refiere a uno de los ilustres sunchalenses, destacado en el cooperativismo y por ende, impulsor del desarrollo sunchalense.

A lo largo de estas décadas, la escuela se distinguió por buscar su propio camino a través de propuestas particulares relacionadas con lo educativo y social, transformándose en padrinos de la plazoleta «De los Abuelos» en barrio Moreno o integrándose a programas como «Comunidad de Aprendizaje».