A 88 años de la escuela N° 901 «San Martín»

Creada el 18 de marzo de 1938, su primera Directora fue Elva Álvarez López. Esta escuela, sita en el Distrito Rural, tuvo un origen similar al vivido por los otros establecimientos de estas características: expansión agrícola, radicación de familias y necesidad de escolaridad creciente.

Así, se fue dando respuesta a esta situación y posibilitando que a lo largo de estas décadas, cientos de pequeños transitaran por sus aulas y pudieran recibir formación educativa.

La realidad señala que luego de haber tenido diferentes desafíos, con un inmueble acorde a las necesidades, grados compartidos y un espacio en el frente que fue utilizado como parte integral, en 2011 pudo inaugurar también su propia Cooperativa Escolar de Cantina y Librería (Cecla), dando respuesta así a otras necesidades del momento e inscribiendo su nombre dentro de la estructura cooperativista sunchalense.