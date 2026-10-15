A 96 años de la Capilla del Colegio «San José»

Transcurría el 15 de octubre del año 1930 cuando, luego de la construcción efectuada bajo la dirección arquitectónica de José Nidasio, se inaugura la Capilla del Colegio «San José».

El lugar fue escenario de varias de las actividades religiosas más importantes de la comunidad. Entre estas, se puede mencionar que en 1934 se le solicita al Arzobispado de Santa Fe la facultad para erigir el Vía Crucis en la Capilla.

En alguna oportunidad, también a mediados de la década del `30, debido a la restauración de la parroquia «San Carlos Borromeo», se utilizó para bautismos, misas, casamientos y demás celebraciones. Esto mismo se recuperó ahora y la Capilla mensualmente abre sus puertas para que la comunidad pueda asistir allí a una de las misas.

Por otra parte, reconociendo su valor ciudadano, en el año 2008, el Concejo Deliberante la reconoció como Patrimonio Histórico. De esta forma, la Capilla se transformó en el primer inmueble resguardado e incluido en dicha normativa local, la cual luego sumaría numerosos espacios e instituciones.