A 96 años del nacimiento de Walter Lemos

Nacido en Sunchales el 23 de abril de 1930, residiendo en barrio 9 de Julio, Walter Lemos encarna una historia particular por múltiples aspectos. En primera instancia, el talento innato: sin proponérselo, puesto que su deseo no estaba relacionado con las disciplinas atléticas, a los 20 años se había erigido en protagonista en la mayoría de las pruebas de la región, incluso dando la sorpresa de superar a deportistas consagrados.

Esto le valió un merecido reconocimiento y la posibilidad de continuar compitiendo en otros ámbitos. Representó al país en los Juegos Panamericanos y se transformó en uno de los elegidos para ir a los Juegos Olímpicos de Australia. Aquí aparece con fuerza la segunda particularidad: la mezcla de deporte y política.

La participación en una competencia nacional, la entrega de premios de manos del General Perón y una lectura política lo privó a él y al país de pelear por una medalla, toda vez que los tiempos de Lemos eran menores que los de los principales corredores europeos, lo que lo ubicaba como serio aspirante a la gloria.

En una entrevista, el propio Walter Lemos relata el momento: “Teníamos las valijas listas para ir a Melbourne y a menos de cuatro días de subir al avión no nos dejaron viajar y nos suspendieron por 99 años. Fue algo terrible. Creí que nunca más podría competir, pero por suerte al tiempo levantaron la suspensión y volví para bajar los 30 minutos por primera vez en Sudamérica en 10.000 metros”.

Y precisamente aquí aparece el tercer elemento distintivo del sunchalense: la resiliencia, la capacidad de sobreponerse y continuar con aquello que lo apasionaba más allá de las limitaciones y luego de un golpe que habría dejado a cualquiera sin la valentía para seguir corriendo.