Alertan por falsos vendedores que invocan ser ex combatientes de Malvinas

En lo que va de la semana, vecinos de la ciudad nos trasladaron su preocupación ante la presencia en la ciudad de un grupo de personas que decían ser ex combatientes de Malvinas, quienes ofrecían distintos productos relacionados con limpieza.

No obstante, se trataría de personas que invocan falsamente la gesta malvinera para poder sacar algún tipo de ventaja, incluso los valores de los elementos ofertados varían de acuerdo al testimonio de quienes han sido abordados por estas personas. Esta situación, no sería exclusiva de la ciudad sino que se habría registrado también en la región.

En la región también se registraron casos

(Por: Radio Belgrano) – Ex combatientes de Malvinas de Morteros salieron a alertar a la población en torno a falsos vendedores de bolsas de plásticos que invocan ser ex soldados. En declaraciones a Radio Belgrano, «Luli» Weiss, contó que lamentablemente invocan nuestra causa, cuando esa plata que recaudan es para su beneficio Nosotros lo detectamos los últimos días en Morteros, aunque sabemos que también estuvieron en Suardi y otras localidades, dijo Weiss.

«Los veteranos de Malvinas, gracias a Dios, nos encontramos bien a partir de las ayudas que estamos recibiendo desde el Estado, por eso no salimos a hacer ningún tipo de campaña. Incluso utilizan nombres de ex combatientes ya fallecidos», señaló.

«Nos sentimos estafados, porque nunca hablaron con nosotros y prefieren andar en las sombras, realizando ventas para su propio beneficio», agregó.

Weiss comentó que «nosotros no impedimos que la gente le compre, pero queremos aclarar que no se destina a ninguna causa de Malvinas. Incluso tienen permiso municipal, por eso también le informamos a las autoridades de la situación y ya nos dijeron que no les darán autorización».