AMB Apertura – F2: Libertad superó a El Tala

Por la Segunda Fecha del Torneo Apertura de la Asociación Morterense, el equipo de Juan Krogslund debutó como local superando a El Tala de San Francisco por 66 a 64.

Los aurinegros estuvieron en desventaja la mayor parte del encuentro. Incluso, llegaron a perder por 18 (35-53) a 6 minutos para el cierre del tercer período.

Pero desde entonces se fortalecieron defensivamente y crecieron notablemente en la faz ofensiva. De hecho, le dieron forma a un parcial de 26 a 8 para empatar en 61.

Cuando el rival quiso reaccionar ya era tarde. Matías Reynoso fue el goleador local con 23 unidades, mientras que Facundo Ortíz sumó 12 con 6 rebotes.

Manuel Olocco, con 19 puntos y 8 tableros, fue el hombre más destacado de El Tala. Gran victoria de la formación sunchalense para trepar a la punta con récord de 2-0.

A su vez, los Juveniles se impusieron por 72 a 55 y así se recuperaron de la derrota sufrida en Morteros.