AMB – F1: Libertad comenzó ganando ante 9 de Julio de Morteros

(Por: Prensa Libertad) – El joven plantel que conduce Juan Krogslund venció anoche al «9» en Morteros en el inicio del Torneo Apertura que organiza la Asociación Morterense.

La victoria aurinegra fue por 72 a 66, con 14 puntos de Santiago Paira y Facundo Ortíz, 13 de Matías Reynoso, 12 de Matías Alemani y 10 de Francisco Armando.

Los aurinegros perdían al cabo de la primera etapa 28 a 25, pero clavaron un parcial de 24 a 9 en el tercer cuarto y se encaminaron hacia el triunfo.

Síntesis:

9 de Julio (66): Cañete 9, Cerdosino 11, Cortese 2, Cagliero 3 y Acuña 15 (FI) Roldán 0, Berra 0, Montenegro 26 y Casalis 0. DT. César Sobrero.

Libertad (72): Peterlín 0, Paira 14, Reynoso 13, Armando 10 y Ortíz 13 (FI) Cesari 0, L. Alemani 6, Rojo 0, M. Alemani 12 y Boscacci 3. DT. Juan Krogslund.

Parciales: 13/16, 28/25 y 37/49.

Estadio: «Carlos Palito Cerutti».

En el duelo de Juveniles fue derrota 94 a 65.