AMB – Formativas F1: Buen arranque para los chicos aurinegros

Libertad completó su presentación debut en la Liga Morterense en el transcurso del fin de semana. Los Tiges tuvieron actividad con sus Divisiones Formativas luego de lo que fue el estreno de Mayores y la Categoría U17 durante la jornada del viernes.

Fueron tres las categorías que vieron actividad, con tres victorias:

La División Infantiles (U13) derrotó a 9 de Julio de Morteros por 53 a 37, donde Matías Tosello y Bautista Re se destacaron con 12 unidades cada uno.

Los Cadetes (U15) se impusieron con un ajustado 57-52, con 13 puntos de Tomás Giraudo. Además, Santiago Alesiatto aportó 12 tantos y 14 rebotes.

La Categoría Próximo (U21), llevándose el juego en tiempo suplementario por 81 a 68, con un Santiago Paira imparable sumando 30 puntos, 18 rebotes más 7 asistencias y 7 recuperaciones, siendo el MVP de la jornada.

Cabe recordar que Libertad finalmente no sumará actividad en Divisiones Formativas dentro de la Asociación Rafaelina, luego de que se difundieran los cronogramas oficiales marcando la ausencia de los Tigres.

Por lo pronto y siguiendo con la actividad oficial, la Próxima Fecha Libertad será anfitrión de El Tala de San Francisco el fin de semana venidero.