AMB Formativas – F3: Los chicos de Libertad se midieron con San Guillermo

Por Redacción SH
Se completó la Tercera Fecha del Torneo Apertura de Inferiores de la Asociación Morterense y los chicos de Libertad enfrentaron a Unión de San Guillermo, con los siguientes resultados:

U13:
Unión San Guillermo 26 vs. Libertad 79 (15 puntos de Matías Tosello, 12 Francisco Milanesio).

U15:
Unión San Guillermo 69 vs. Libertad 63 (21 puntos de Santiago Alesiatto, 18 de Santiago Hirschfeld).

U21:
Unión San Guillermo 73 vs. Libertad 70 (21 puntos de Santiago Paira, 19 de Máximo Cesari).

Por la Cuarta Fecha del certamen cordobés, Libertad será local de Porteña.

