AMB Formativas – F4: Libertad recibió a Porteña

Este fin de semana se puso en marcha la Cuarta Fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Asociación Morterense de Básquet. Libertad recibió a Porteña Asociación Cultural y Deportiva, con los siguientes resultados

Infantiles:

Libertad 72 (12 tantos de Felipe Cattáneo y 12 de Bautista Re) vs. Porteña 36.

Cadetes:

Libertad 60 (Santiago Alesiatto 20 puntos y 21 rebotes; Mateo Cravero 17 puntos y 10 rebotes) vs. Porteña 51.

Próxima:

Libertad 68 (Alejo Peralta 12 ppuntos, Marcos Mena 11) vs. Porteña 39.