AMB Formativas: Otra jornada positiva para los chicos aurinegros

Por la Segunda Fecha de las Divisiones Formativas de la Asociación Morterense de Básquet, el sábado, Libertad recibió a El Tala de San Francisco.

Los Tigres cosecharon un total de tres triunfos y una victoria. A continuación, el repaso:

Categoría U13:

Libertad 66 (10 unidades de Franco Milanesio como el máximo anotador del juego) vs. El Tala 45.

Categoría U15:

Libertad 66 (Santiago Alessiatto 22 y Santiago Hirschfeld con 20) vs. El Tala 74.

Categoría U21:

Libertad 71 (Santiago Paira, 30 puntos) vs. El Tala 67.

Cabe señalar que en el partido preliminar a Primera del viernes por la noche, la Categoría U17 se había impuesto por 72 a 55, con 18 unidades de Ramiro Boggiatto.

La Próxima Fecha, Libertad estará visitando a Unión de San Guillermo.