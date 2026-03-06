AMB: Libertad debuta en Morteros

Atrás queda el período de preparación y la nueva experiencia de participar en la Liga Morterense de Básquet desde hoy pasa a ser un hecho para Libertad. Esta noche se levantará el telón del Torneo Apertura, en el cual el primer desafío será en Morteros, frente al «9», desde las 22.

Los aurinegros tuvieron una muy buena pretemporada. Jugaron un Cuadrangular en María Juana en donde cosecharon un triunfo y padecieron una derrota.

Más tarde se adueñaron de la Copa «Amistad Regional» que se realizó en condición de local, con victorias frente a Unión en el clásico y Atlético Tostado.

Las Inferiores también ponen primera

Por el lado de las Categorías Formativas, los U17 jugarán hoy viernes desde las 20 horas.

En tanto, U13, U15 y U21 se presentarán mañana sábado desde las 12.30 horas.

Mientras tanto, se espera una respuesta de parte de la Asociación Rafaelina de Básquet, desde donde se informó que los representativos aurinegros no estarían habilitados para participar, algo que tomó por sorpresa a la dirigencia sunchalense.