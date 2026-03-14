Amenazas y daños en Sunchales: quedaron libres los tres imputados

(Por: Rafaela Noticias) – Este viernes 13 de marzo se realizó en los Tribunales de Rafaela una audiencia imputativa y de medidas alternativas a la prisión preventiva en el marco de una investigación por hechos de daños y amenazas ocurridos en la ciudad de Sunchales. La audiencia se llevó a cabo en la Sala 2 de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGJ) del Distrito Judicial N°5 de Rafaela y fue presidida por el juez penal Nicolás Guillermo Stegmayer. La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por el abogado Carlos Luis Farías Demalde.

En el marco de la causa judicial, el Ministerio Público de la Acusación imputó a E. J. C. D., de 19 años; A. M. L., de 47 años; y C. B. R., de 20 años, todos con domicilio en la ciudad de Sunchales. La última mencionada cumplía detención domiciliaria por ser madre de una menor, por lo que participó de la instancia judicial por Zoom.

Según la atribución fiscal, los hechos se remontan al 17 de febrero de 2026. De acuerdo con la investigación, alrededor de las tres de la madrugada los imputados habrían instigado a un joven para que trepara al techo de la vivienda de la una familia, en calle Falucho al 500 de Sunchales. Una vez en el lugar, el sujeto habría cortado el caño del equipo exterior de un aire acondicionado, provocando daños que afectaron seriamente su funcionamiento.

Ese mismo día, pero cerca de las 21 horas, las mismas personas habrían regresado al domicilio, donde también funciona un comercio de la familia damnificada. En ese contexto, siempre según la imputación presentada por la Fiscalía, C. R. habría empujado a una mujer e intentado agredirla con el casco de una motocicleta, acción que no llegó a concretarse debido a la intervención de otra persona que se encontraba en el lugar. Posteriormente, L., D. y R. habrían continuado con insultos y amenazas dirigidas a la mujer, advirtiéndole que “donde la vieran la iban a agarrar”, incluso si se encontraba con su hijo, en lo que la acusación interpreta como un intento de intimidación tras una denuncia previa relacionada con el episodio ocurrido durante la madrugada.

En función de estos hechos, el fiscal atribuyó a los tres imputados la presunta comisión de los delitos de daño en carácter de instigadores y amenazas simples en carácter de coautores.

Para sostener la imputación, el Ministerio Público mencionó distintas evidencias reunidas durante la investigación, entre ellas denuncias radicadas por integrantes de la familia agredida, fotografías del objeto dañado, relevamientos de cámaras de videovigilancia, entrevistas a víctimas y testigos, informes policiales elaborados por la Policía de Investigaciones, además de los resultados de allanamientos realizados el 10 de marzo en distintos domicilios de Sunchales y las actas de detención de los imputados.

Tras la exposición de las partes, la Fiscalía y Defensa acordaron medidas alternativas a la Prisión Preventiva, homologando el Juez el acuerdo. Entre las condiciones impuestas se estableció la fijación de domicilio en la ciudad de Sunchales, la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas, la restricción de acercamiento a los domicilios vinculados al hecho, la prohibición de portar armas y la obligación de no cometer nuevos delitos mientras continúe el proceso judicial.

De esta manera, los tres imputados continuarán vinculados a la causa en libertad mientras avanza la investigación penal.