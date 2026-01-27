Amigos del Arte: Regresa «Tacuarita»

La obra escrita y dirigida por Marcelo Allasino e interpretada por Susana Rizzotto se presentará nuevamente en el Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte», en una propuesta que celebra la intimidad, la potencia expresiva y el riesgo creativo del unipersonal.

Tacuarita invita a una experiencia teatral intensa y sensorial, atravesada por la memoria, el dolor y el deseo, con el carnaval de fondo.

Estrenada en 2024 en la sala «Juan Bosch», la obra propone un viaje íntimo y conmovedor que emerge desde el encierro de su protagonista: Beti, una mujer que intenta recomponer los fragmentos de su historia y transformar el dolor en fuerza vital. En esa travesía emocional, las plumas del carnaval no funcionan solo como adorno o celebración: se vuelven símbolo de una identidad en construcción, herramientas para la resistencia, la redención y el renacimiento.

Con texto y puesta en escena de Marcelo Allasino, la pieza cobra vida a través de la interpretación de Susana Rizzotto, quien encarna con sensibilidad y precisión un personaje complejo, herido, pero profundamente vital. Beti es una mujer atravesada por múltiples trabajos y experiencias, que ha aprendido a sobrevivir entre mandatos sociales, voces patriarcales y silencios impuestos. Desde ese lugar emerge la necesidad de decir, de contar, de bailar. Porque para ella —como para tantas otras— el baile es una forma de estar en el mundo, una herramienta de expresión, resistencia y libertad.

“Tacuarita surge también de una necesidad profunda: hablar del deseo de pertenecer, de ser parte de algo más grande que uno mismo, y de cómo ese anhelo choca inevitablemente con las estructuras que nos rodean”, explica Allasino. “Situar la historia en el contexto del carnaval no fue casual: el carnaval, con su juego de máscaras y roles, nos permitió explorar las tensiones entre la identidad y la apariencia, entre lo privado y lo público”.

La crítica especializada celebró el debut de la obra en Sunchales. En palabras de Ariel Balderrama, periodista cultural de Sunchaleshoy: “Precisamente, como una perlita enmascarada bien puede definirse a la obra que este fin de semana nos regalaron Marcelo Allasino, Susana Rizzotto y un talentoso grupo de sunchalenses (…) Susana compuso un personaje a su medida. Con una cuota de danza, el carnaval atravesando constantemente el proceso y un texto que la hizo recorrer diferentes facetas de una sórdida historia que por momentos generó carcajadas y por otros, silencios tremendos”.

Funciones

– Viernes 6, 21.30 horas.

– Domingo 8, 20.30 horas.

– Entradas: 15 mil pesos, Socios de Amigos del Arte, 13 mil pesos. Venta anticipada por WhatsApp al: 3493-436767.

Ficha artística y técnica

Actuación: Susana Rizzotto.

Música original: Ramiro Viale.

Canción “Bailar Tacuarita”: Letra: Marcelo Allasino / Música y guitarra: Ramiro Viale / Voz: Lula Bertoldi.

Visuales: Camilo Palomeque.

Realización de escenografía: Hugo Benítez.

Realización de tocado y vestuario: Doris Castro.

Grupo de batería: Batucada Mangueira.

Fotos y video: Ariel Balderrama.

Asistencia: Ángeles Socin y Valeria Ceresole.

Producción: Susana Rizzotto, Marcelo Allasino y Amigos del Arte.

Diseño y Dirección: Marcelo Allasino.