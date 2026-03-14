ARB Apertura – F1: Unión tuvo un inicio contundente

(Por: Básquet Total) – En Sunchales, Unión e Independiente comenzaron su participación en el Torneo Apertura de Primera División de la rama masculina organizado por la Asociación Rafaelina. La victoria fue para el Bicho Verde por 75 a 56, en un juego en el que dominó desde el comienzo.

La progresión del juego fue 25-12, 37-25 y 50-41 para los dirigidos por Franco Tosello, quien se mantiene en la dirección técnica del albiverde. Juan Furrer, con 11 puntos, fue el goleador de un Unión con varios puntos altos como Matías Borda Bossana, Pablo Jacquet y Nicolás Zurvera, todos con 10. En los rafaelinos, Dante Beninca sumó 13.

La Próxima Fecha, Unión volverá a ser local donde enfrentará a Sportivo Ben Hur, mientras que Independiente será nuevamente visitante, ahora de 9 de Julio.

(Prensa Unión).

Síntesis

Unión (75): Matías Borda Bossana 10, Pablo Jacquet 10, Juan Ignacio Cipolatti 5, Nicolás Zurvera 10, Francisco Villa 5 (fi), Joaquín Gariboldi 8, Mateo Bejarano 0, Pablo Ioo 9, Juan Furrer 11, Máximo Clausen 2, Thiago Collino 0, Santiago Baravalle 5. DT: F. Tosello.

Independiente (56): Francisco Cantalejo 7, Agustín Canepa 5, Agustín Bertorello 0, Luca Tagliavini 4, Dante Beninca 13 (fi), Ignacio Schneider 7, Bautista Bruneri 3, Santiago Nocioni 7, Rafael Curti 7, Gianfranco Storani 0, Lucas Vaillard 3, Agustín Turati 0. DT: W. Storani.

Parciales: 25-12 / 37-25 y 50-41.

Árbitros: Norberto Perg y Ariel Crippa.