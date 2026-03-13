ARB: El Apertura levanta el telón

Este viernes se pondrá en marcha la temporada basquetbolística de la Asociación Rafaelina con la Primera División masculina. Con ocho equipos y la ausencia de Libertad de Sunchales, el primer semestre tendrá un Torneo Apertura -denominado «Raúl Cagliero»- de siete jornadas.

En el primer capítulo fueron anunciados de forma oficial tres de los cuatro encuentros programados. En Rafaela, Argentino Quilmes recibirá a Peñarol en el Gimnasio «Elías David», mientras que en el «Coliseo del Sur», Sportivo Ben Hur será anfitrión de Racing LTC de San Cristóbal. Ambos encuentro comenzarán a las 21.30 horas.

En el mismo horario, pero en Sunchales, Independiente visitará a Unión en «La Fortaleza del Bicho».

En tanto, queda por resolver cuándo jugarán Atlético de Rafaela y 9 de Julio. El Celeste debe afrontar el domingo 15 su segundo compromiso por Liga Federal, mientras que el León debe ajustar su calendario pensando en la conformación de su plantel. Por lo pronto, todo queda a confirmar.

Nuevas aspiraciones se ponen en marcha y vamos rumbo al salto inicial de la temporada 2026.