ARB F – F1: Unión comenzó ganando

Anoche tuvo continuidad la Primera Fecha del Torneo Clausura Femenino de Primera División. En Sunchales, Unión derrotó a Sportivo Ben Hur por 67-52, con parciales de 22-10, 33-21 y 45-36.



El elenco local dominó desde el comienzo a partir de varios puntos altos a lo largo de la noche. Fernanda Villarruel sumó 15 puntos, acompañada por los 14 de Josefina Marengo y los 13 de Belén Scándalo. En la visita no alcanzaron los 25 de Catalina Bulacio para meterse en la conversación del juego.



Las chicas de Agustín Loro vienen de quedar en el cuarto lugar de la Copa de Oro y buscan ser nuevamente protagonistas en la competencia doméstica. Por su parte, el elenco de Cristian Losano sigue en la búsqueda de reencontrarse con sus mejores años de básquet.

Síntesis:



Unión (67): Fernanda Villarruel 15, Sofía Ramos 2, Belén Scándalo 13, Carola Ghiberto 7, Josefina Marengo 14 (fi), Julia Ramassotto 0, Lola Pasquero 0, Ema Milanesio 3, Kiara Ferreyra 2, Emilia Buffa 0, Milagros Vega 11. DT: A. Loro.



Ben Hur (52): Agustina Schneider 0, Sofía Hoffmann 7, Catalina Bulacio 25, Valentina Benítez 0, Sofía Fernández 2 (fi), Fiorella Bianchi 6, Katalina Giordano 3, Irina Porta 0, Emilia Tassoni 4, Catalina Farías 2. DT: C. Losano.

Parciales: 22-10 / 33-21 y 45-36.

Árbitros: Mario Buffa y Ariel Alonso.

