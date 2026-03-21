ARB F – F2: Libertad comenzó ganando

Este viernes por la noche tuvo continuidad la Segunda Fecha del Torneo Apertura de Primera División de la rama femenina. Libertad, que aún tiene pendiente su juego por la Primera Fecha, se estrenó en el básquet local con victoria sobre Racing LTC de San Cristóbal por 62-41.

La progresión del juego fue 12-10, 22-22 y 41-35, sacando una ventaja considerable en la segunda mitad del juego a partir del goleo de Sofía Rosso, goleadora con 24 unidades. En la visita, Constanza Ruiz aportó 18.

De esta manera, Libertad inicia con el pie derecho y ahora se presentará el martes 24 de marzo en Ceres para medirse ante Atlético Ceres Unión en el postergado de la jornada 1. Por su parte, las chicas de San Cristóbal ostentan un récord de 0-2.

La Próxima Fecha, Libertad visitará a Independiente de Ataliva y Racing LTC será local de Alma Juniors de Esperanza.

Síntesis

Libertad (62): Lucila Foglia 5, Juliana Tosello 0, Celeste Molina 11, Sofía Rosso 24, Ludmila Elizalde 6 (fi), Lucía Spertino 0, Fátima Piaggio 0, Pilar Benizio 2, Paulina Villaruel 8, Emma Porta 0, Lucía Humeler 0, Liz Cepeda 6. DT: N. Schierano.

Racing LTC (41): Anabel Franco 3, Sofía Noé 0, Agostina Pinardeli 3, Valeria Pierantoni 2, Maira Perren 12 (fi), Jaquelina Rodríguez 0, Constanza Ruiz 18, Ines Valdi 3, Amorina Fabbrica 0, Mariquena García 0. DT: D. Racca.

Parciales: 12-10 / 22-22 Y 41-35.

Árbitros: Leandro Ramos y Gonzalo Ponce.