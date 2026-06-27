ARB F – F2: Unión cayó con el debutante Sportivo Norte

Sportivo Norte hizo su debut absoluto en el básquet femenino de la Asociación Rafaelina. El viernes por la noche se estrenó en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División y lo hizo con un triunfo ante Unión de Sunchales por 65 a 41.

Con un equipo plagado de jugadoras con trayectoria, el elenco rafaelino tuvo a Delfina Astrada como goleadora con 32 puntos, seguida por Andrea Rébola -entrenadora y jugadora- con 24 unidades. En las sunchalenses, Sofía Ramos fue la más valorada con 14 tantos.

Gran estreno para Sportivo Norte en la disciplina ante uno de los campeones de la temporada 2025.

La próxima fecha, las rafaelinas volverán a ser locales ante Alma Juniors de Esperanza. Por su parte, Unión de Sunchales cumplirá con su fecha libre.

Síntesis

Sportivo Norte (65): Aldana Saavedra 5, Delfina Astrada 32, Luz Krause 2, Aixa Bordet 0, Andrea Rébola 24 (fi), Chiara Levrino 0, Alexis Ponziano 0, Narela Medina 2, Yazmina Barolo 0, Cecilia Bertero 0. DT: A. Rébola.

Unión (41): Fernanda Villarruel 6, Sofía Ramos 14, Belén Scándalo 7, Carola Ghiberto 0, Josefina Marengo 5 (fi), Julieta Ramassotto 0, Ema Milanesio 0, Kiara Ferreyra 0, Milagros Vega 9. DT: A. Loro.

Parciales: 25-09 / 38-16 y 59-35.

Árbitros: Facundo Díaz y Ariel Alonso.