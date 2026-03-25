ARB F – F2: Unión se recuperó en Rafaela

El Torneo Apertura de Primera División Femenino completó su Segunda Fecha el domingo por la noche en Rafaela. En el «Coliseo del Sur», Unión derrotó a Sportivo Ben Hur por 50 a 35. Los parciales fueron 9-17, 14-32 y 23-39.

Las sunchalenses, que venían de caer en la Primera Fecha ante Alma Juniors en casa, se repusieron como visitantes, con un dominio de inicio a fin. Belén Scándalo fue la goleadora del elenco vencedor con 12, secundada por Milagros Vega con 11. En las locales, pese a la derrota, Sofía Hoffmann fue la más destacada con 21.

Pensando en la Próxima Fecha, Ben Hur deberá viajar a Ceres para enfrentarse a Atlético Ceres Unión; en tanto, Unión será local de San Lorenzo de Tostado.

Síntesis

Ben Hur (35): Agustina Schneider 0, Karen Rodrígues Copque 0, Catalina Bulacio 5, Brisa Caravario 0, Valentina Benítez 0 (fi), Sofía Hoffmann 21, Agostína Galliani 3, Faustina Truchetti 0, Morena Ramírez 0, Irina Porta 0, Catalina Farías 2, Sofía Fernández 4. DT: C. Losano.

Unión (50): Fernanda Villarruel 3, Sofía Ramos 8, Belén Scandalo 12, Josefina Marengo 8, Milagros Vega 11 (fi), Julieta Ramassotto 0, Lola Pasquero 1, Carola Ghiberto 3, Emma Milanesio 2, Emilia Buffa 2. DT: A. Loro.

Parciales: 09-17 / 14-32 y 23-39.

Árbitros: Ariel Aicardi y Nadia Defagot.